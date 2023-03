Inzaghi: «Non rispondo alle critiche. Porto-Inter fondamentale» (Di lunedì 13 marzo 2023) Simone Inzaghi, alla vigilia della partita con il Porto, ha parlato per conto dell’Inter ai microfoni di Sky Sport. Non risponde alle critiche e pensa solo al match decisivo per l’Inter in Europa. PARTITA IMPORTANTE ? Così Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Porto-Inter: «È la partita più importante. Abbiamo già fatto tante partite da dentro e fuori. Abbiamo passato un girone difficilissimo e ora abbiamo la possibilità di passare tra le prime otto d’Europa. Dobbiamo concentrarci, sapendo che a San Siro è stato il primo tempo. Domani ci sarà il secondo per l’Inter e l’attenzione deve essere massima in uno stadio caldissimo. Le critiche fanno parte del mestiere. Ci sono ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Simone, alla vigilia della partita con il, ha parlato per conto dell’ai microfoni di Sky Sport. Non rispondee pensa solo al match decisivo per l’in Europa. PARTITA IMPORTANTE ? Così Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di: «È la partita più importante. Abbiamo già fatto tante partite da dentro e fuori. Abbiamo passato un girone difficilissimo e ora abbiamo la possibilità di passare tra le prime otto d’Europa. Dobbiamo concentrarci, sapendo che a San Siro è stato il primo tempo. Domani ci sarà il secondo per l’e l’attenzione deve essere massima in uno stadio caldissimo. Lefanno parte del mestiere. Ci sono ...

