Inzaghi (non da solo) presenta Porto-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia (Di lunedì 13 marzo 2023) Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Porto-Inter, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta. conferenza Inzaghi – Simone Inzaghi torna a parlare in vista del decisivo incrocio europeo. Porto-Inter è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 pesantissimo firmato Romelu Lukaku tre settimane fa. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 all’Estadio do Dragao nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a un ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare in vista del decisivo incrocio europeo.è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 pesantissimo firmato Romelu Lukaku tre settimane fa. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 all’Estadio do Dragao nella classicadi, assieme a un ...

