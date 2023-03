Inzaghi, l’Inter B non si improvvisa: ora più che mai serve chiarezza (Di lunedì 13 marzo 2023) Simone Inzaghi viene spesso accusato di non avere un piano B per la sua Inter. Tuttavia, a questo punto della stagione, è ormai un falso problema. TROPPI DOGMI – Una delle principali accuse che si muovono a Simone Inzaghi è di non saper derogare dall’unico piano gara conosciuto. E anche Spezia-Inter lo conferma. Il tecnico conosce un solo modulo, il 3-5-2, e non sa modellarlo in nessun altro modo. Se non negli interpreti, con scelte di formazione (e di sostituzioni) spesso cervellotiche. Che sembrano rispondere più a logiche di spogliatoio che a necessità tecnico-tattiche. TROPPE INDECISIONI – Tuttavia è lecito domandarsi se, dopo quasi due anni a Milano, abbia ancora senso chiedere a Inzaghi di dimostrarsi flessibile. O se, piuttosto, sia meglio consolidare e stabilizzare l’unica versione di Inter che Inzaghi riesce a ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Simoneviene spesso accusato di non avere un piano B per la sua Inter. Tuttavia, a questo punto della stagione, è ormai un falso problema. TROPPI DOGMI – Una delle principali accuse che si muovono a Simoneè di non saper derogare dall’unico piano gara conosciuto. E anche Spezia-Inter lo conferma. Il tecnico conosce un solo modulo, il 3-5-2, e non sa modellarlo in nessun altro modo. Se non negli interpreti, con scelte di formazione (e di sostituzioni) spesso cervellotiche. Che sembrano rispondere più a logiche di spogliatoio che a necessità tecnico-tattiche. TROPPE INDECISIONI – Tuttavia è lecito domandarsi se, dopo quasi due anni a Milano, abbia ancora senso chiedere adi dimostrarsi flessibile. O se, piuttosto, sia meglio consolidare e stabilizzare l’unica versione di Inter cheriesce a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli ana listi che commentano il risultato fav… - FBiasin : L’#Inter non corre: bugia. L’#Inter non crea: bugia. L’#Inter è allo sbando: bugia. Gli 8 ko sono un’enormità, sin… - marifcinter : Di Canio: “L’Inter sembra in autogestione. Inzaghi è in grado di stimolare giocatori così, a gerarchie cambiate? Br… - infoitsport : Inzaghi, l’Inter B non si improvvisa: ora più che mai serve chiarezza - internewsit : Criscitiello: «Inzaghi? Toglierà il disturbo. L'Inter vive un paradosso» - -

Napolimania: Spalletti è legalmente a +18, remuntada Juve permettendo ...ci ritroviamo con la solita regina d'Italia a cucirsi sul petto l'ennesimo tricolore. Chissà. Intanto 'legalmente' il Napoli ha diciotto punti di distacco dall'Inter del povero Simone Inzaghi. Non ... Difesa da anni '40, un cammino da nono posto: Inter, numeri horror in trasferta Per fortuna di Inzaghi, il match di Porto appartiene alla categoria "Europa", dove l'Inter ha finora macinato risultati diversi: se il successo in casa del Viktoria Plzen e la sconfitta incassata ... Inter, i tifosi rivogliono Conte: profilo social invaso Anche se la società fa sapere che Simone Inzaghi non si discute fino al termine della stagione, i tifosi dell' Inter vorrebbero un cambio veloce e chiedono a gran voce il ritorno in panchina, per l'anno prossimo, da parte di Antonio Conte , ... ...ci ritroviamo con la solita regina d'Italia a cucirsi sul petto'ennesimo tricolore. Chissà. Intanto 'legalmente' il Napoli ha diciotto punti di distacco dall'del povero Simone. Non ...Per fortuna di, il match di Porto appartiene alla categoria "Europa", doveha finora macinato risultati diversi: se il successo in casa del Viktoria Plzen e la sconfitta incassata ...Anche se la società fa sapere che Simonenon si discute fino al termine della stagione, i tifosi dell'vorrebbero un cambio veloce e chiedono a gran voce il ritorno in panchina, per'anno prossimo, da parte di Antonio Conte , ... Inter, faccia a faccia tra la società e Simone Inzaghi: ecco cosa si sono detti Il Fatto Quotidiano