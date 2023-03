Inzaghi “Le critiche? Faremo parlare il campo” (Di lunedì 13 marzo 2023) OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “E' la partita più importante della stagione”. Simone Inzaghi è consapevole della posta in palio domani, nel ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Inter al Do Dragato. “Abbiamo passato un girone difficilissimo e ora abbiamo la possibilità di entrare fra le migliori 8 d'Europa dopo tanto tempo – sottolinea alla vigilia – Cercheremo di fare una gara di concentrazione e attenzione massima, a San Siro abbiamo giocato il primo tempo e domani ci aspetta il secondo in uno degli stadi più caldi d'Europa”. “Le critiche? Fanno parte del mestiere – aggiunge il tecnico nerazzurro – Ci sono sempre state, non ho mai risposto, figurarsi se rispondo oggi alla vigilia di una partita così importante. So come funziona il calcio, so chi muove le critiche e perchè, ma è il campo che parla e domani ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “E' la partita più importante della stagione”. Simoneè consapevole della posta in palio domani, nel ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Inter al Do Dragato. “Abbiamo passato un girone difficilissimo e ora abbiamo la possibilità di entrare fra le migliori 8 d'Europa dopo tanto tempo – sottolinea alla vigilia – Cercheremo di fare una gara di concentrazione e attenzione massima, a San Siro abbiamo giocato il primo tempo e domani ci aspetta il secondo in uno degli stadi più caldi d'Europa”. “Le? Fanno parte del mestiere – aggiunge il tecnico nerazzurro – Ci sono sempre state, non ho mai risposto, figurarsi se rispondo oggi alla vigilia di una partita così importante. So come funziona il calcio, so chi muove lee perchè, ma è ilche parla e domani ...

