Inzaghi | l’assenza di Gosens porta a fare scelte obbligate e azzardate

l'assenza di Robin Gosens per infortunio porterà Simone Inzaghi a dover effettuare scelte obbligate in vista del match contro il Porto ASSENZA PESANTE – Questa mattina è arrivata la notizia dell'assenza di Robin Gosens per la sfida contro il Porto (qui i dettagli). Il tedesco non sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta al Do Dragao. Il tecnico piacentino dovrà quindi rivedere i suoi piani tattici. Quasi sicuramente il numero 8 sarebbe partito dalla panchina, subentrando a partita in corso al posto di Federico Dimarco. Il numero 32 ha dimostrato, anche nel match di andata, di non riuscire a reggere i ritmi alti in Champions League. SOLUZIONI – Inzaghi però potrebbe avere delle soluzioni da adottare, nonostante ...

Inter, tegola per Inzaghi: UFFICIALE, salta Porto e Juve Problemi per Simone Inzaghi e per l'Inter alla vigilia di due gare fondamentali: assenza pesante per i nerazzurri. Dopo il ko con lo Spezia, Simone Inzaghi e l'Inter affrontano due partite cruciali per il prosieguo della stagione.