(Di lunedì 13 marzo 2023) Peril giro diviste della vigilia di Porto-prosegue con quella a Sport Mediaset. L’allenatore prova a dare una spiegazione di quanto accaduto venerdì a La Spezia e aggiorna sulle condizioni di, tornato a disposizione alla pari di Correa (vedi articolo). MOMENTO CHIAVE – Simonenon ritiene che Porto-sia la sfida principale della sua gestione nerazzurra: «Partita importante, ma come ne abbiamo giocate tante. Chiaramente questa ci dà unapossibilità: arrivare nelle prime otto, quindi ci siamo preparati nel migliore dei modi. Mio momento più difficile da quando sono all’? No, non è un problema. Sono abituato da tanto tempo, quindi fa parte del nostro mestiere. Poi penso che il nostro pensiero e la mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli ana listi che commentano il risultato fav… - FBiasin : L’#Inter non corre: bugia. L’#Inter non crea: bugia. L’#Inter è allo sbando: bugia. Gli 8 ko sono un’enormità, sin… - Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - totofaz : @Aleee_Inter Sarebbe quello battezzato da Inzaghi per la SCI. Quest’anno il SUO 11 titolare. Nei big match ad oggi… - internewsit : Inzaghi: «Inter, grande possibilità! Skriniar è qua ma da valutare» - -

Si riparte dall'1 - 0 ottenuto all'andata dai nerazzurri, che al do Dragão cercano la qualificazione ai quarti di Champions. Chi schieraper affiancare Lautaro Dzeko avanti su Lukaku, che però resta in corsa. Out Gosens, c'è Dimarco mentre Skriniar è partito con la squadra: da valutare il suo utilizzo dal 1'. Porto senza lo ...L'ultima edizione della Supercoppa Italiana vinta dall'di Simonecontro il Milan di Stefano Pioli non ha avuto molto successo visto che gli spalti di Riyad erano non del tutto pieni. ...In Italia, tutte le squadre, tranne una, stanno tenendo il medesimo livello dell'contro le critiche. Poi,si toglie qualche sassolino dalle scarpe e, in merito alle critiche e ...

Inzaghi: 'Fidatevi della mia Inter, ci davate per spacciati ai gironi. Su Skriniar e Lukaku… Calciomercato.com

Proprio Inzaghi potrebbe essere arrivato al suo spartiacque da allenatore dell’Inter, considerando quanto può valere il passaggio del turno. Lo sa la dirigenza nerazzurra che vuole stare vicina alla ...Si avvicina sempre si più un appuntamento che per l’Inter di Simone Inzaghi vale una buona fetta di stagione. I nerazzurri sono già in Portogallo per affrontare il Porto nel ritorno degli ottavi di fi ...