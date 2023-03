Inzaghi: «In Italia tutte stanne tenendo il ritmo dell’Inter. Tranne il Napoli» (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato nella conferenza stampa pre partita alla vigilia della sfida contro il Porto. L’Inter ha il vantaggio dell’andata di 1-0 da amministrare nella sfida di ritorno contro i lusitani. Di seguito la conferenza stampa di Inzaghi: Come sono andati i giorni dopo La Spezia?«Abbiamo analizzato, abbiamo parlato, abbiamo rivisto. Però è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. A La Spezia penso che perdere giocando così può capitare una volta ogni 500 partite, è capitato e ci siamo leccati le ferite. Adesso pensiamo al Porto, un avversario molto difficile contro uno stadio molto caldo. Abbiamo giocato il primo tempo a San Siro, adesso c’è il secondo e vogliamo giocarci le nostre chance». Come vi siete preparati?«Sappiamo quello che troveremo, sappiamo che domani possiamo fare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tecnico, Simone, ha parlato nella conferenza stampa pre partita alla vigilia della sfida contro il Porto. L’Inter ha il vantaggio dell’andata di 1-0 da amministrare nella sfida di ritorno contro i lusitani. Di seguito la conferenza stampa di: Come sono andati i giorni dopo La Spezia?«Abbiamo analizzato, abbiamo parlato, abbiamo rivisto. Però è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. A La Spezia penso che perdere giocando così può capitare una volta ogni 500 partite, è capitato e ci siamo leccati le ferite. Adesso pensiamo al Porto, un avversario molto difficile contro uno stadio molto caldo. Abbiamo giocato il primo tempo a San Siro, adesso c’è il secondo e vogliamo giocarci le nostre chance». Come vi siete preparati?«Sappiamo quello che troveremo, sappiamo che domani possiamo fare ...

