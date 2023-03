Inzaghi, il capro espiatorio della crisi Inter (Di lunedì 13 marzo 2023) Se l'Inter ha perso un terzo delle partite giocate da agosto a marzo, 10 su 36 mettendo insieme tutte le competizioni, qualche domanda al responsabile tecnico della squadra va fatta e anche con durezza. Lo stesso dicasi se in estate sembrava incapace di fare risultato contro le grandi e in inverno si è scoperto improvvisamente fragile contro le piccole: 13 punti lasciati tra Monza, Empoli, Bologna, Sampdoria e Spezia. Ma se i giocatori non sono capaci di segnare se non su rigore (sbagliandone un altro) in una partita in cui tirano in porta 28 volte, mancano svariate occasioni di segnare, per poi farsi punire da due errori difensivi, non può essere il tecnico a finire sul banco degli imputati. Invece è accaduto questo dopo La Spezia e non può sorprendere. Simone Inzaghi viaggia da mesi controcorrente e il suo problema sono solo in parte ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) Se l'ha perso un terzo delle partite giocate da agosto a marzo, 10 su 36 mettendo insieme tutte le competizioni, qualche domanda al responsabile tecnicosquadra va fatta e anche con durezza. Lo stesso dicasi se in estate sembrava incapace di fare risultato contro le grandi e in inverno si è scoperto improvvisamente fragile contro le piccole: 13 punti lasciati tra Monza, Empoli, Bologna, Sampdoria e Spezia. Ma se i giocatori non sono capaci di segnare se non su rigore (sbagliandone un altro) in una partita in cui tirano in porta 28 volte, mancano svariate occasioni di segnare, per poi farsi punire da due errori difensivi, non può essere il tecnico a finire sul banco degli imputati. Invece è accaduto questo dopo La Spezia e non può sorprendere. Simoneviaggia da mesi controcorrente e il suo problema sono solo in parte ...

