Inzaghi: «Fiducia Inter? Volevamo gli ottavi! Ho dubbi, torna Correa» (Di lunedì 13 marzo 2023) Inzaghi ha appena completato la conferenza stampa di vigilia di Porto-Inter. Dopo Calhanoglu (vedi articolo) anche l’allenatore spera che domani sia una grande partita, da affrontare facendo le scelte giuste di formazione. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Porto-Inter. Quanta voglia c’è di reagire dopo lo Spezia? Guardiamo al futuro. Quello successo a La Spezia accade una volta ogni cinquecento partite. Adesso pensiamo al Porto, partita molto difficile in uno stadio molto caldo che ha il nostro stesso obiettivo. Il primo tempo l’abbiamo giocato a San Siro, ora c’è il secondo contro una squadra di qualità e forte. Vogliamo giocarci le nostre qualità nel migliore dei modi. Questa partita può essere un’occasione? Assolutamente. Sappiamo che partite simili ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)ha appena completato la conferenza stampa di vigilia di Porto-. Dopo Calhanoglu (vedi articolo) anche l’allenatore spera che domani sia una grande partita, da affrontare facendo le scelte giuste di formazione. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di Porto-. Quanta voglia c’è di reagire dopo lo Spezia? Guardiamo al futuro. Quello successo a La Spezia accade una volta ogni cinquecento partite. Adesso pensiamo al Porto, partita molto difficile in uno stadio molto caldo che ha il nostro stesso obiettivo. Il primo tempo l’abbiamo giocato a San Siro, ora c’è il secondo contro una squadra di qualità e forte. Vogliamo giocarci le nostre qualità nel migliore dei modi. Questa partita può essere un’occasione? Assolutamente. Sappiamo che partite simili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manamoli95 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Perché avere fiducia nell'Inter? Per quello che abbiamo fatto in Champions. Lei e tanti giornalisti, il giorno… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Perché avere fiducia nell'Inter? Per quello che abbiamo fatto in Champions. Lei e tanti giornalisti, il giorno… - InterAndree : ??#Inzaghi: 'Perché avere fiducia nell'Inter? Per quello che abbiamo fatto in Champions. Lei e tanti giornalisti, il… - GianmarcoDaria : ???#Inzaghi: 'Perché avere fiducia nell'Inter? Per quello che abbiamo fatto in Champions. Lei e tanti giornalisti, i… - marifcinter : #Inzaghi: 'Perché avere fiducia nell'Inter? Per quello che abbiamo fatto in Champions. Lei e tanti giornalisti, il… -