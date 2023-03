Inzaghi: «Domani dovrà esserci grande Inter! Sappiamo cosa fare» (Di lunedì 13 marzo 2023) Proseguono le interviste per Inzaghi alla vigilia della partita col Porto. Su Inter TV l’allenatore si sofferma su cosa servirà Domani all’Estadio do Dragao per passare il turno dopo l’1-0 dell’andata. PARTITA CHIAVE – Simone Inzaghi presenta Porto-Inter: «Una partita difficile, con una squadra che ha le nostre stesse ambizioni in uno stadio caldo. Il primo tempo l’abbiamo disputato a San Siro e abbiamo fatto molto bene, però Domani dovrà essere una grande Inter di intensità e concentrazione. Sappiamo cosa aspettarci: una squadra di qualità, abituata a determinate partite. Abbiamo avuto tre giorni dalla partita di venerdì e Domani dovremo fare al meglio. Per quanto riguarda il Porto non so che idee ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Proseguono le interviste peralla vigilia della partita col Porto. Su Inter TV l’allenatore si sofferma suserviràall’Estadio do Dragao per passare il turno dopo l’1-0 dell’andata. PARTITA CHIAVE – Simonepresenta Porto-Inter: «Una partita difficile, con una squadra che ha le nostre stesse ambizioni in uno stadio caldo. Il primo tempo l’abbiamo disputato a San Siro e abbiamo fatto molto bene, peròessere unaInter di intensità e concentrazione.aspettarci: una squadra di qualità, abituata a determinate partite. Abbiamo avuto tre giorni dalla partita di venerdì edovremoal meglio. Per quanto riguarda il Porto non so che idee ...

