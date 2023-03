Investì e uccise le due amiche al casello in A4: l’investitore è “socialmente pericoloso” (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’uomo di 39 anni che a metà febbraio ha travolto e ucciso due donne al casello Ghisolfa della A4 sarà sottoposto a una misura di sicurezza per pericolosità sociale: l’investitore, che successivamente era stato trovato positivo anche alla cannabis al momento dell’impatto, sarà ricoverato in Psichiatria dell’ospedale di Piacenza e rimarrà in libertà vigilata per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’uomo di 39 anni che a metà febbraio ha travolto e ucciso due donne alGhisolfa della A4 sarà sottoposto a una misura di sicurezza per pericolosità sociale:, che successivamente era stato trovato positivo anche alla cannabis al momento dell’impatto, sarà ricoverato in Psichiatria dell’ospedale di Piacenza e rimarrà in libertà vigilata per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

