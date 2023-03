Interpelli all’Agenzia delle Entrate a pagamento? I professionisti non ci stanno Ecco perché

(Di lunedì 13 marzo 2023) Glipotrebbero presto diventare un obolo. Fra le proposte della Riforma del Fisco (che verrà discussa in CDM questa settimana), infatti, vi è quella di inserire come servizio ala richiesta diche il cittadino, impresa o libero professionista può rivolgere. La motivazione è da rintracciarsi, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, nella forte volontà di “frenare il ricorso allo strumento che ingolfa gli uffici dell’Agenzia“. Quella degli, fra l’altro, non sarebbe l’unicanovità in tema di riforma fiscale che potrebbe essere definitiva: questa, di certo, non è passata inosservata e ha ...

Tra questi, il governo starebbe pensando di limitare la possibilità di presentaredelle Entrate solo per quei casi in cui non è possibile richiedere risposte tramite i servizi ...Senza dubbio occorrerà trovare un modo per semplificare il sistema normativo tributario , dal momento che norme di difficile comprensione hanno portato a circa 18.000delle ...Verrebbe inoltre previsto limitata la possibilità di presentazione deglidelle Entrate alle sole questioni che non hanno già soluzioni in documenti interpretativi già ...