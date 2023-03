(Di lunedì 13 marzo 2023) Quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata decisiva per Stevennell'ambito dellache lo vede indagato per debiti verso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zhang con il contagocce: all'Inter solo un terzo del maxi prestito di Oaktree. Da Sport&Business, la rubrica di… - marifcinter : Roberto Samaden il 30 giugno lascerà l'Inter dopo 33 anni. Giorni fa ha comunicato la sua decisione al presidente Z… - fcin1908it : De Laurentiis: “Zhang? Quando è a San Siro, l’Inter perde. E ha la faccia da cane bastonato” - cmdotcom : #Inter, #Zhang a #Porto con la squadra: fissate altre due udienze per la causa da 300 milioni - sportli26181512 : Inter, Zhang a Porto con la squadra: fissate altre due udienze per la causa da 300 milioni: Quella di oggi avrebbe… -

Il patto Simone Inzaghi - squadra (e) . Porto -: i nerazzurri non possono fallire. Occorre, quantomeno, difendere l'1 - 0 dell'andata di San Siro firmato Romelu Lukaku . Occorre indossare ......dell', a colloquio con i suoi giocatori in questi giorni e avrebbe stretto un patto Champions League. Serve ripartire e l'allenatore nerazzurro ha chiesto proprio questi ai ragazzi cona ...Il 31enne Steven, che cerca i primi quarti della vita, ha conosciuto a Milano un collega di 54 anni meno giovane. Jorge Nuno Pinto da Costa, classe 1937, a capo del Porto dall'aprile 1982, è un arzillo 85enne ...

Inter, Zhang a Oporto: fissate due nuove udienze a Hong Kong Calcio e Finanza

Secondo quanto riportato da Repubblica, però, Zhang non era tenuto a presenziare obbligatoriamente alla prima udienza ...Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter tra le altre, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Lautaro Per me lui già oggi rientra tra i primi cinque attaccanti al mondo. La sua permanenza Come s ...