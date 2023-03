Inter, Zhang a Oporto: fissate due nuove udienze a Hong Kong (Di lunedì 13 marzo 2023) Niente udienza a Hong Kong per il presidente dell’Inter Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro volerà infatti oggi a Oporto insieme al club nerazzurro per la decisiva trasferta in Portogallo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella mattinata di oggi, era prevista una nuova udienza a Hong Kong legata L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Niente udienza aper il presidente dell’Steven. Il numero uno nerazzurro volerà infatti oggi ainsieme al club nerazzurro per la decisiva trasferta in Portogallo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella mattinata di oggi, era prevista una nuova udienza alegata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

