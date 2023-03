Inter, Stramaccioni: “Non è tempo di fare processi in questo momento cruciale della stagione” (Di lunedì 13 marzo 2023) Andrea Stramaccioni ha rilasciato un’Intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando il periodo che sta vivendo l’Inter: “A mio avviso non è ora di fare processi. I nerazzurri sono in un momento cruciale della stagione, attesi da due partite ideali per girare il trend. Bisogna rovesciare tutte le energie negative e confluirle sulle prossime gare. Sono certo che l’Inter lo farà, i tifosi dovrebbero stringersi intorno alla squadra. Qualificarsi ai quarti di Champions sarebbe decisivo per il futuro. Inoltre battere la Juventus potrebbe voler dire blindare la qualificazione alla prossima Champions. Se poi le cose dovessero andare male, non mancherà il tempo per fare ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Andreaha rilasciato un’vista alla Gazzetta dello Sport, commentando il periodo che sta vivendo l’: “A mio avviso non è ora di. I nerazzurri sono in un, attesi da due partite ideali per girare il trend. Bisogna rovesciare tutte le energie negative e confluirle sulle prossime gare. Sono certo che l’lo farà, i tifosi dovrebbero stringersi intorno alla squadra. Qualificarsi ai quarti di Champions sarebbe decisivo per il futuro. Inoltre battere la Juventus potrebbe voler dire blindare la qualificazione alla prossima Champions. Se poi le cose dovessero andare male, non mancherà ilper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, #Stramaccioni: “Non è tempo di fare processi in questo momento cruciale della stagione” - Milannews24_com : Stramaccioni: «L’Inter contro il Milan mi ha impressionato» - Milannews24_com : #Stramaccioni: «L’#Inter contro il #Milan mi ha impressionato» - FcInterNewsit : Stramaccioni: 'Inter, non è il momento di fare processi. Porto e Juve gare ideali per cambiare il trend' - keymor_ : Sono passati pure stramaccioni, leonardo e frank de boer purtroppo. E sì, nell'Inter c'è pressione, ovviamente, che… -