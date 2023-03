Inter | Steven Zhang con la squadra in Portogallo

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 13 marzo 2023)vola con lainSale la febbre in casaper il ritorno degli ottavi di finale contro il Porto in programma per domani sera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’oggi insieme allapartirà anche il presidente. “Ma Oporto è un appuntamento cruciale pure per la presidenza.volerà oggi pomeriggio insullo stesso aereo della. Le modalità sono identiche: in Europaè sempre presente”. “Ma stavolta pesa di più. Pesa di più per il momento, perché l’allenatore con cui lui stesso ha costruito un rapporto di vicinanza ora è in difficoltà come mai. Ed è pure quell’allenatore, però, che può ...