Inter, si ferma Gosens: risentimento muscolare (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo infortunio per Robin Gosens Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto di domani. Come comunicato dall’Inter, Robin Gosens ha accusato un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. “Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato del club nerazzurro. (fonte: Inter.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo infortunio per RobinBrutte notizie per Simone Inzaghi in vista del ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto di domani. Come comunicato dall’, Robinha accusato unal gemello mediale della gamba sinistra. “Robinsi è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggeroal gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato del club nerazzurro. (fonte:.it) L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gosens senza pace: nuovo infortunio, salta la trasferta contro il Porto: Gosens senza pace: nuovo infortunio, salta… - sportli26181512 : Inter, si ferma Gosens: out con il Porto, il comunicato e i tempi di recupero: L'Inter perde Robin Gosens almeno pe… - cmdotcom : #Inter, si ferma #Gosens: out con il #Porto, il comunicato e i tempi di recupero - Linterista_page : Simone #Inzaghi perde Robin #Gosens per #PortoInter: il tedesco si ferma per un problema al gemello mediale della g… - BBilanShit : RT @spondainter: ?? Porto-Inter, si ferma Gosens: risentimento al gemello, condizioni da valutare -