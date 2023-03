Inter, risentimento muscolare per Gosens: la nota medica (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO - Tramite una nota medica apparsa sul proprio sito web, l' Inter ha comunicato che "Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO - Tramite unaapparsa sul proprio sito web, l'ha comunicato che "Robinsi è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BartAprile : RT @RiccardoDanna1: Infortunio muscolare per #Gosens: leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra per l'esterno. ??????? #In… - ansacalciosport : Champions:Inter, Gosens ko e non disponibile contro il Porto. Risentimento muscolare per l'esterno tedesco | #ANSA - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Champions. Inter, risentimento al gemello mediale per Gosens - sportli26181512 : Inter, risentimento muscolare per Gosens: la nota medica: L'esterno si è sottoposto a esami clinico strumentali pre… - chefastidioo_ : RT @GoalItalia: Inzaghi perde Gosens: 'risentimento muscolare' ?? Salta #PortoInter ? -