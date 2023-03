Inter, Ravezzani a Top Calcio 24: “Lukaku è un ciccione, per niente professionale” (VIDEO) (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel corso di una trasmissione su Top Calcio 24, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato del momento dell’Inter e in particolare di Romelu Lukaku, utilizzando queste espressioni: “Nell’Inter davanti ha un ciccione, che è arrivato grasso e che dà il meglio di sé a tavola e non è stato professionale. Lo dico per usare un paradosso”. Dallo studio, da registrare le risate da parte di altri presenti. Sui social è montata la rabbia di diversi utenti che si sono scagliati contro il noto giornalista, accusandolo di aver usato parole fuori contesto e censurabili. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel corso di una trasmissione su Top24, il direttore Fabioha parlato del momento dell’e in particolare di Romelu, utilizzando queste espressioni: “Nell’davanti ha un, che è arrivato grasso e che dà il meglio di sé a tavola e non è stato. Lo dico per usare un paradosso”. Dallo studio, da registrare le risate da parte di altri presenti. Sui social è montata la rabbia di diversi utenti che si sono scagliati contro il noto giornalista, accusandolo di aver usato parole fuori contesto e censurabili. In alto ecco il. SportFace.

