Inter | paura in allenamento | ecco cos' è successo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Uno scontro di gioco tra Lukaku e Barella ha visto quest'ultimo avere la peggio. Dopo qualche minuto di apprensione, però, il centrocampista è tornato a correre e contro il Porto sarà regolarmente in campo. Out Gosens

MILANO - Attimi di paura in casa Inter durante la rifinitura alla vigilia della sfida in casa del Porto, ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà i nerazzurri partire forti dell'1-0 ottenuto nel primo round...

Inter, scontro tra Barella e Lukaku: paura durante l'allenamento Corriere dello Sport

