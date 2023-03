Inter, Marotta raggiungerà la squadra in Portogallo in serata (Di lunedì 13 marzo 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, raggiungerà la squadra a Oporto soltanto in serata Come riportato oggi da Sky Sport, in vista di Porto Inter manca all’appello solo Beppe Marotta, che raggiungerà la squadra soltanto in serata. Il motivo? Gli impegni dell’amministrato delegato in Lega lo hanno trattenuto, ritardando di conseguenza la partenza verso il Portogallo: contesto che avverrà, appunto, in serata. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) L’amministratore delegato dell’, Giuseppelaa Oporto soltanto inCome riportato oggi da Sky Sport, in vista di Portomanca all’appello solo Beppe, chelasoltanto in. Il motivo? Gli impegni dell’amministrato delegato in Lega lo hanno trattenuto, ritardando di conseguenza la partenza verso il: contesto che avverrà, appunto, in. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

