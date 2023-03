(Di lunedì 13 marzo 2023) Il clima in casaappare sereno e disteso. La pesante sconfitta subita contro lo Spezia per 2 - 1 poteva minare gli animi dei nerazzurri, vista la delicata situazione della classifica in zona ...

Inter, l'allegria in allenamento è contagiosa: i compagni imitano Lukaku! Corriere dello Sport

Durante il torello il belga ha festeggiato con una particolare esultanza, e la squadra ha da subito preso spunto da ...