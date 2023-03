Inter, la partita di Dzeko e Lukaku: tra campo e rinnovo (Di lunedì 13 marzo 2023) Da qui a fine campionato sarà una doppia partita tra Dzeko e Lukaku, tra la staffetta in campo e la voglia di riprendersi l’Inter Da qui a fine campionato sarà una doppia partita tra Dzeko e Lukaku, tra la staffetta in campo e la voglia di riprendersi l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo del bosniaco è ancora distante e il pass ai quarti di Champions League potrebbe aiutare. Dall’altra parte c’è anche il belga che vuole convincere i nerazzurri a riscattarlo dal Chelsea, ma per questo serve fare qualcosa di più in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Da qui a fine campionato sarà una doppiatra, tra la staffetta ine la voglia di riprendersi l’Da qui a fine campionato sarà una doppiatra, tra la staffetta ine la voglia di riprendersi l’. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ildel bosniaco è ancora distante e il pass ai quarti di Champions League potrebbe aiutare. Dall’altra parte c’è anche il belga che vuole convincere i nerazzurri a riscattarlo dal Chelsea, ma per questo serve fare qualcosa di più in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

