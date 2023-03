Inter, Inzaghi rischia: in quota Porto e Juventus possono decidere il futuro del tecnico nerazzurro (Di lunedì 13 marzo 2023) L’inaspettata sconfitta subita dall’Inter in casa dello Spezia, la sesta in trasferta in Serie A, l’ottava in campionato,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) L’inaspettata sconfitta subita dall’in casa dello Spezia, la sesta in trasferta in Serie A, l’ottava in campionato,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli ana listi che commentano il risultato fav… - FBiasin : L’#Inter non corre: bugia. L’#Inter non crea: bugia. L’#Inter è allo sbando: bugia. Gli 8 ko sono un’enormità, sin… - marifcinter : Di Canio: “L’Inter sembra in autogestione. Inzaghi è in grado di stimolare giocatori così, a gerarchie cambiate? Br… - tuttointer24 : Inter, Ventola su Lautaro: “È un leader, trascina la squadra” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Porto-Inter, dai gol in trasferta al pericolo Taremi: la statistica preoccupa Inzaghi ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -