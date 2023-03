Inter, Inzaghi: «Con lo Spezia solo sfortuna, ma in Champions…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Porto, in programma domani Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha presentato la gara con il Porto in conferenza stampa. PAROLE – «Spezia? Abbiamo analizzato, abbiamo parlato, abbiamo rivisto. Però è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. A La Spezia penso che perdere giocando così può capitare una volta ogni 500 partite, è capitato e ci siamo leccati le ferite. Adesso pensiamo al Porto, un avversario molto difficile contro uno stadio molto caldo. Abbiamo giocato il primo tempo a San Siro, adesso c’è il secondo e vogliamo giocarci le nostre chance. Sappiamo quello che troveremo, sappiamo che domani possiamo fare un grande salto e tornare nelle migliori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Porto, in programma domani Simone, allenatore dell’, ha presentato la gara con il Porto in conferenza stampa. PAROLE – «? Abbiamo analizzato, abbiamo parlato, abbiamo rivisto. Però è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. A Lapenso che perdere giocando così può capitare una volta ogni 500 partite, è capitato e ci siamo leccati le ferite. Adesso pensiamo al Porto, un avversario molto difficile contro uno stadio molto caldo. Abbiamo giocato il primo tempo a San Siro, adesso c’è il secondo e vogliamo giocarci le nostre chance. Sappiamo quello che troveremo, sappiamo che domani possiamo fare un grande salto e tornare nelle migliori ...

