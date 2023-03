Inter, infortunio per Gosens: salterà il Porto (Di lunedì 13 marzo 2023) Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha rimediato un infortunio e non sarà disponibile per il match di Champions contro il Porto Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha rimediato un infortunio e non sarà disponibile per il match di Champions League contro il Porto che andrà in scena domani sera in Portogallo. Ecco il comunicato nerazzurro. Gosens – Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Robin, esterno dell’, ha rimediato une non sarà disponibile per il match di Champions contro ilRobin, esterno dell’, ha rimediato une non sarà disponibile per il match di Champions League contro ilche andrà in scena domani sera ingallo. Ecco il comunicato nerazzurro.– Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Inter, infortunio muscolare per Gosens: il comunicato - infoitsport : Inter, infortunio per Gosens: il comunicato dei nerazzurri - mpersivale : @marifcinter Ottima gestione di un atleta arrivato già con la ricaduta di un infortunio grave. Twitter si diverte a… - kdycckid : Pessima gestione della rosa e l'infortunio di #gosens ne è l' esempio. #Inzaghi #Inter - BartAprile : RT @RiccardoDanna1: Infortunio muscolare per #Gosens: leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra per l'esterno. ??????? #In… -