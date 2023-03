Inter, in quattro in corsa per sostituire Samaden alla guida del settore giovanile (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la decisione di Roberto Samaden di non rinnovare il contratto e di lasciare l'Inter dopo 33 anni, il club di viale della Liberazione ha iniziato il casting per individuare il nuovo responsabile ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la decisione di Robertodi non rinnovare il contratto e di lasciare l'dopo 33 anni, il club di viale della Liberazione ha iniziato il casting per individuare il nuovo responsabile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoDaria : ?? Inter, in quattro in corsa per sostituire Samaden alla guida del settore giovanile: Costanzi dell'Atalanta, Palmi… - InterHubOff : ?? Inter, in quattro in corsa per sostituire Samaden alla guida del settore giovanile: Costanzi dell'Atalanta, Palmi… - J67151169 : RT @Gazzetta_it: #Inter, in quattro in corsa per sostituire #Samaden alla guida del settore giovanile - Gazzetta_it : #Inter, in quattro in corsa per sostituire #Samaden alla guida del settore giovanile - marmoacolazione : Gli ultimi quattro allenatori ad aver vinto un campionato all'Inter negli ultimi 50 anni: -