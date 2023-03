Inter, Gosens ko: problema muscolare, salta il Porto (Di lunedì 13 marzo 2023) Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di Champions League di domani sera contro il Porto. Il tecnico neroazzurro dovrà fare a meno di Robin Gosens, a causa di un problema muscolare patito durante gli ultimi allenamenti. Secondo quanto diramato dalla società meneghina, l’esterno teutonico ha patito un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Un problema che non dovrebbe tenere l’ex Atalanta fuori dalle rotazioni per troppo tempo, ma che gli negherà la trasferta Portoghese di domani sera e forse anche il match contro la Juventus di fine settimana. Al suo posto, tornerà titolare Federico Dimarco, rimasto fuori nelle ultime settimane a causa di un affaticamento muscolare addominale. L’esterno azzurro ha sconfitto ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di Champions League di domani sera contro il. Il tecnico neroazzurro dovrà fare a meno di Robin, a causa di unpatito durante gli ultimi allenamenti. Secondo quanto diramato dalla società meneghina, l’esterno teutonico ha patito un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Unche non dovrebbe tenere l’ex Atalanta fuori dalle rotazioni per troppo tempo, ma che gli negherà la trasfertaghese di domani sera e forse anche il match contro la Juventus di fine settimana. Al suo posto, tornerà titolare Federico Dimarco, rimasto fuori nelle ultime settimane a causa di un affaticamentoaddominale. L’esterno azzurro ha sconfitto ...

