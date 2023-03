Inter | derby di Milano per un obiettivo in Ligue 1

(Di lunedì 13 marzo 2023)-Milan non finisce mai. Nonostante le squadre si siano già incontrate ben 3 volte questa stagione (due in Serie A e 1 in Supercoppa), dove i nerazzurri hanno trionfato ben due volte, potrebbe esserci un nuovo, questa volta sul mercato. I due club milanesi si sono sfidati spesso e volentieri per obiettivi in comune. L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Per i gol di Balogun è già derby Milan-Inter - sportli26181512 : Juvemania: il Derby d'Italia già acceso dagli affondi di Pagliuca e Severgnini, ma le colpe dell'Inter?: Il Derby d… - cmdotcom : #Juvemania: #InterJuve già acceso dagli affondi di Pagliuca e Severgnini, ma le colpe dell'#Inter? - MondoBN : QUI INTER, Gosens a rischio per il Derby d’Italia - ale_smerieri : @deliux9 Durò due mesi: furono splendidi, ma quell’Inter si perse nei maledetti 20 minuti finali del derby e da que… -

Commenta per primo Ild'Italia di domenica 19 marzo non si giocherà per lo scudetto, visto l'andamento del Napoli, ... E il punto di vista dell'su Calciopoli, con tutti i doli registrati a ......al secondo posto in classifica che sembrava a portata di mano dopo la sconfitta dell'a La ... Purtroppo però l'uscita anticipata dal campo di Matic (ammonito pure lui e preservato per il...L'esterno tedesco salterà anche ild'Italia contro la Juve di domenica sera a causa di un "leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra". Porto -, la probabile formazione ...

GdS - Inter, derby di mercato col Milan per Balogun: chieste informazioni, la strategia di Marotta e... Fcinternews.it

L’allenatore nerazzurro scioglierà gli ultimissimi dubbi di formazione dopo la riunione tecnica in programma domani Sta per arrivare il momento che in casa Inter si aspetta da parecchio tempo: a dista ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...