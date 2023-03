Inter, comunque vada l’era di Simone Inzaghi è finita (salvo miracoli in Champions League) (Di lunedì 13 marzo 2023) La crisi societaria, il bel gioco, le coppette alzate qua e là, i quarti di Champions League lì alla portata. La stagione dell’Inter non è ancora finita ma ha già superato il punto di non ritorno: a quasi -20 in classifica dalla vetta, mai in corsa per lo scudetto, con 8 sconfitte a marzo (e una proiezione di almeno 10-11 totali), non ci sono più i presupposti per andare avanti. comunque vada martedì a Oporto, domenica con la Juventus o a giugno, l’era di Simone Inzaghi è finita a La Spezia, e ancora prima contro l’Empoli, a Monza, con la Sampdoria, l’anno scorso a Bologna. Tutte le volte che la sua Inter non è stata all’altezza di se stessa. Sembra paradossale processare un allenatore dopo una partita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) La crisi societaria, il bel gioco, le coppette alzate qua e là, i quarti dilì alla portata. La stagione dell’non è ancorama ha già superato il punto di non ritorno: a quasi -20 in classifica dalla vetta, mai in corsa per lo scudetto, con 8 sconfitte a marzo (e una proiezione di almeno 10-11 totali), non ci sono più i presupposti per andare avanti.martedì a Oporto, domenica con la Juventus o a giugno,dia La Spezia, e ancora prima contro l’Empoli, a Monza, con la Sampdoria, l’anno scorso a Bologna. Tutte le volte che la suanon è stata all’altezza di se stessa. Sembra paradossale processare un allenatore dopo una partita ...

