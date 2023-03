Inter, col Porto serve il carattere: chi risponderà in campo? (Di lunedì 13 marzo 2023) In Porto-Inter serve che i giocatori di Inzaghi si riscattino. In campo serve una prestazione di spessore. serve che l’Inter ritrovi i suoi leader. RISCATTO DA TROVARE – L’Inter si trova ancora una volta nella condizione di riscattare una sconfitta. Tanto inattesa quanto improvvida. In cui ancora una volta sono emersi tutti i limiti visti in questa stagione. Soprattutto l’incapacità dei giocatori di prendere in mano la partita e cambiarne il corso. In campo sono mancati i leader. Specialmente in attacco. Persino Lautaro Martinez. Col Porto chi risponderà? PARTITA DELICATA – La trasferta di Champions è un ambito delicatissimo. Con una posta in palio rilevante. Specie in questo momento della stagione. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Inche i giocatori di Inzaghi si riscattino. Inuna prestazione di spessore.che l’ritrovi i suoi leader. RISCATTO DA TROVARE – L’si trova ancora una volta nella condizione di riscattare una sconfitta. Tanto inattesa quanto improvvida. In cui ancora una volta sono emersi tutti i limiti visti in questa stagione. Soprattutto l’incapacità dei giocatori di prendere in mano la partita e cambiarne il corso. Insono mancati i leader. Specialmente in attacco. Persino Lautaro Martinez. Colchi? PARTITA DELICATA – La trasferta di Champions è un ambito delicatissimo. Con una posta in palio rilevante. Specie in questo momento della stagione. ...

