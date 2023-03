Inter | arrivo a Malpensa e partenza verso Porto! Assente Marotta | il motivo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’, in questi minuti, è arrivata aper partire alla volta di Porto. Domani sera la squadra di Inzaghi sfiderà il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League– L’è arrivata all’aeroporto di. La squadra di Inzaghi, fra pochi minuti, partirà per il suo viaggio destinazione Porto. Ad attenderli, domani sera, la sfida del “Do Dragao” contro il Porto di Conceiçaõ. Non viaggerà con la squadra Beppe: l’AD nerazzurro è stato trattenuto da alcuni impegni in Lega e partirà solo questa serail Portogallo.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...