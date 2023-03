Insulti e minacce alla consigliera che stigmatizza la pagina social con i video delle borseggiatrici (Di lunedì 13 marzo 2023) Come spesso accade in questi casi la consigliera comunale del Pd, Monica Romano , è stata subissata di Insulti e minacce per aver criticato la pagina Instagram, "Milano bella da Dio", dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Come spesso accade in questi casi lacomunale del Pd, Monica Romano , è stata subissata diper aver criticato laInstagram, "Milano bella da Dio", dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Unpuntorosa91 : @nicolalubian75 @MinakoHanami Ma quasi la totalità del fandom è così, menzionarvi è diventato un atto eroico. Comun… - pat_pat94265433 : @santapa41011369 @LupenPalermo @TWDDarylRick Stiamo studiando sui vostri post e tweet come si fa a fare sciacallagg… - ziaximyn : @Ern4Pel I social sono molto peggio delle radio. Una cloaca di bestemmie, insulti, minacce. Non vale nemmeno la pen… - maina_enrica : Milano, i no green pass devastano gazebo dei 5 Stelle tra insulti e minacce - Maria54590586 : @labarbiemora69 @dontgiveupp26 Opinioni si, Minacce insulti denunciabili no. Si è superato il limite. -