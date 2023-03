Insulti contro la consigliera Pd che ha criticato i video delle borseggiatrici a Milano. Anche Lega e Fi la contestano (Di lunedì 13 marzo 2023) «Non siamo nel far west». È polemica dopo che Monica Romano, consigliera comunale di Milano (Pd), ha attaccato le pagine Instagram che filmano e pubblicano video delle borseggiatrici sulla metropolitana. Questa modalità di denuncia si è diffusa soprattutto nel capoluogo lombardo, da quando l’account Milano Bella Dio ha iniziato a fare ronde nelle metro per riprendere un noto gruppo di scippatrici. Chi segue la pagina, che conta 173 mila follower, ormai conosce bene i volti di queste ragazze, stampati Anche su diversi cartelli in giro per la città che invitano a fare attenzione. «Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) «Non siamo nel far west». È polemica dopo che Monica Romano,comunale di(Pd), ha attaccato le pagine Instagram che filmano e pubblicanosulla metropolitana. Questa modalità di denuncia si è diffusa soprattutto nel capoluogo lombardo, da quando l’accountBella Dio ha iniziato a fare ronde nelle metro per riprendere un noto gruppo di scippatrici. Chi segue la pagina, che conta 173 mila follower, ormai conosce bene i volti di queste ragazze, stampatisu diversi cartelli in giro per la città che invitano a fare attenzione. «Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm die di diffondere isu pagine Instagram con centinaia di migliaia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Ancora insulti razzisti, ancora contro #Kostic. Al minuto 74' di #Roma-#Juve Kostic colpisce Ibanez con il ginocch… - ProVitaFamiglia : Venerdì scorso alcuni dei partecipanti al corteo per il clima organizzato dal movimento @fffitalia passando davanti… - mirkonicolino : (#Tuttosport) 'Nel rapporto degli ispettori federali presenti all'Olimpico domenica sera, annotati cori contro Pess… - infoitinterno : Cospito: bomba carta e insulti contro il Pd, gli anarchici voltano le spalle a Schlein - Leon99812 : 'Perchè non rispondi agli insulti?' Immagina controbattere contro un essere inferiore a me -