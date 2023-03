Insieme per il bene comune, l’evento al Circo Massimo domenica 19 marzo 2023: al via la Maratona (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma. Al via l’ottava edizione dell’evento: ‘Insieme per il bene comune – Good Deeds Day, realizzato in collaborazione con l’Acea Run Rome the Marathon 2023. L’appuntamento è previsto per domenica 19 marzo presso il Circo Massimo, quando centinaia di volontari di circa 100 Associazioni accoglieranno al loro arrivo i runner della SN4IFUN Run, la Stracittadina promossa da Roma Capitale. Il Good Deeds Day è una manifestazione internazionale avviata nel 2007 che quest’anno si svolgerà a metà marzo. Presente in oltre 100 paesi, vede l’adesione di circa 4 milioni di persone che, in tutto il mondo, si impegnano nella realizzazione di 23.000 progetti, in una giornata dedicata all’attivazione sociale. Acea Run Rome The ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma. Al via l’ottava edizione del: ‘per il– Good Deeds Day, realizzato in collaborazione con l’Acea Run Rome the Marathon. L’appuntamento è previsto per19presso il, quando centinaia di volontari di circa 100 Associazioni accoglieranno al loro arrivo i runner della SN4IFUN Run, la Stracittadina promossa da Roma Capitale. Il Good Deeds Day è una manifestazione internazionale avviata nel 2007 che quest’anno si svolgerà a metà. Presente in oltre 100 paesi, vede l’adesione di circa 4 milioni di persone che, in tutto il mondo, si impegnano nella realizzazione di 23.000 progetti, in una giornata dedicata all’attivazione sociale. Acea Run Rome The ...

