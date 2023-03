Innovazione | il robot umanoide Abel premiato ai CLASSified Award 2023

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 marzo 2023)– un evento per l’eccellenza dei 100 migliori prodotti e servizi nei settori dell’tecnologica e digitale selezionati da Class – ha visto tra i protagonisti anche ildel Centro di Ricerca E.Piaggio dell’Universita’ di Pisa.ha infatti ricevuto il premio Tripla A nella categoria “Per curarsi”. Il premio nasce in seno alla rivista Class, per premiare le maggiori innovazioni in campo digitale e tecnologico. Il mensile Class effettua una scansione di prodotti e servizi piu’ innovativi in circolazione, svolgendo test che consentono ai lettori di effettuare le scelte piu’ adatte alle proprie esigenze. Perhanno ritirato il premio il Dottor Lorenzo Cominelli dell’Universita’ di ...