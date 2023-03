Inizio settimana nuvoloso | e torna anche la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 marzo 2023) Graduale peggioramento del tempo quest’oggi sulla nostra regione, a causa di una veloce perturbazione atlantica che tra questa sera e domani transiterà velocemente verso est. Nei giorni successivi ritorno a condizioni di tempo stabile accompagnate da correnti leggermente più fredde dai quadranti settentrionali, in un contesto termico in linea con le medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 13 marzo 2023 Tempo Previsto: In mattinata e nel pomeriggio cielo parzialmentecon alternanza di annuvolamenti e schiarite. Verso sera rapido aumento della nuvolosità da ovest con piovaschi sparsi su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Nella notte su martedì piogge diffuse,a carattere di rovescio, in transito dai quadranti occidentali verso est (quota neve in ...