Inghilterra, Lineker reintegrato dalla Bbc alla conduzione (Di lunedì 13 marzo 2023) Gary Lineker e' stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialita' per un suo criticatissimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Garye' statoBbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialita' per un suo criticatissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxlabcom : ???? Storie dal Regno Unito ???? ????In Inghilterra il presentatore tv ed ex calciatore Gary Lineker giorni fa ha scritto… - NicolaMelloni : Mai stato un fan del modello inglese ma dopo il caso #Lineker mi pare indiscutibile che il calcio in tv, gli ex spo… - sportli26181512 : Lineker sospeso dalla BBC, e se fosse successo in Italia? Il potere ama mezze misure e mezze calzette: Sarebbe succ… - MarcoPahl : @ebreieisraele Il titolo è fuorviante. Lineker ha ragione su molti punti e il licenziamento è una porcheria. L’Ingh… - Stefanoeltorito : @pisto_gol Va detto che in Inghilterra hanno Lineker ed uno come il simpatico Pistocchi alla BBC al massimo avrebbe pulito i cessi -