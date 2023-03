Infortunio Djimsiti, le condizioni del difensore dell’Atalanta (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco quando ritornerà il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti dopo l’Infortunio riscontrato contro il Napoli. La situazione Durante Napoli-Atalanta, Berat Djimsiti ha riscontrato un brutto Infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. L’entità del danno è la seguente: risentimento al flessore sinistro, che potrebbe condizionare la sua presenza nelle prossime partite. Quali saranno i tempi di recupero? In attesa degli esiti ufficiali sugli esami che si sottoporrà il numero 19 atalantino oggi, risulta che Djimsiti dovrebbe rientrare dopo la sosta (l’entità prevede sulla carta due settimane di stop): saltando di conseguenza la sfida casalinga contro l’Empoli. Si attendono aggiornamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco quando ritornerà ilBeratdopo l’riscontrato contro il Napoli. La situazione Durante Napoli-Atalanta, Beratha riscontrato un bruttoche lo ha costretto ad abbandonare il campo. L’entità del danno è la seguente: risentimento al flessore sinistro, che potrebbe condizionare la sua presenza nelle prossime partite. Quali saranno i tempi di recupero? In attesa degli esiti ufficiali sugli esami che si sottoporrà il numero 19 atalantino oggi, risulta chedovrebbe rientrare dopo la sosta (l’entità prevede sulla carta due settimane di stop): saltando di conseguenza la sfida casalinga contro l’Empoli. Si attendono aggiornamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

