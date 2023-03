Indonesia, Giacarta: ecco la montagna di spazzatura e rifiuti | video (Di lunedì 13 marzo 2023) A Bekasi, appena fuori Giacarta, c'è una discarica alta quanto un edificio. Fino a 20.000 persone vivono e lavorano vicino alla discarica, alla ricerca di plastica, metallo, elettronica e altri materiali che valgono potenzialmente qualcosa. Come riportano le fonti: «Ogni giorno 7.500 tonnellate di rifiuti vengono trasportate utilizzando più di 1.200 camion portati da Giacarta alla discarica finale di Bantar Gebang, Bakesi» video girato da Alivikry con il supporto di una videocamera RC Pro grazie a "dji.era", "urbanrepublicid" e condiviso sul web da "earthmoving" Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) A Bekasi, appena fuori, c'è una discarica alta quanto un edificio. Fino a 20.000 persone vivono e lavorano vicino alla discarica, alla ricerca di plastica, metallo, elettronica e altri materiali che valgono potenzialmente qualcosa. Come riportano le fonti: «Ogni giorno 7.500 tonnellate divengono trasportate utilizzando più di 1.200 camion portati daalla discarica finale di Bantar Gebang, Bakesi»girato da Alivikry con il supporto di unacamera RC Pro grazie a "dji.era", "urbanrepublicid" e condiviso sul web da "earthmoving"

