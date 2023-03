Indian Wells 2023: Sinner non deve sottovalutare Mannarino, Trevisan prova a sovvertire il pronostico contro Muchova (Di lunedì 13 marzo 2023) Ad Indian Wells si entra nella seconda settimana e le speranze azzurre – dopo un inizio che definire negativo è un eufemismo – sono ora riposte in Jannik Sinner e Martina Trevisan, che questa sera proveranno a conquistare gli ottavi di finale del torneo californiano. Ma sarà un lunedì di cartello a “Tennis Paradise”, con diversi incontri che si preannunciano particolarmente interessanti sia in campo maschile che femminile. ORDINE DI GIOCO LUNEDI 13 MARZO Le nostre maggiori attenzioni sono ovviamente rivolte a Jannik Sinner, autore di un ottimo inizio di stagione e arrivato quindi in fiducia nel deserto. Il classe 2001 è entrato bene nel torneo, con una buona partite giocata nel suo round d’esordio contro Richard Gasquet. Quest’oggi l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill si ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Adsi entra nella seconda settimana e le speranze azzurre – dopo un inizio che definire negativo è un eufemismo – sono ora riposte in Jannike Martina, che questa sera proveranno a conquistare gli ottavi di finale del torneo californiano. Ma sarà un lunedì di cartello a “Tennis Paradise”, con diversi incontri che si preannunciano particolarmente interessanti sia in campo maschile che femminile. ORDINE DI GIOCO LUNEDI 13 MARZO Le nostre maggiori attenzioni sono ovviamente rivolte a Jannik, autore di un ottimo inizio di stagione e arrivato quindi in fiducia nel deserto. Il classe 2001 è entrato bene nel torneo, con una buona partite giocata nel suo round d’esordioRichard Gasquet. Quest’oggi l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill si ...

