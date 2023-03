Indennità di Accompagnamento 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Proseguiamo le nostre guide dedicate ai Bonus Disabili. Cos’è l’Indennità di Accompagnamento e chi ne ha diritto? In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere in merito a questa misura, in particolare a chi è destinata, come richiederla e quali sono le novità introdotte per il 2023. Indennità di Accompagnamento: un aiuto per chi non è autosufficiente Per prima cosa, chiariamo in cosa consiste l’Indennità di Accompagnamento. Si tratta di una misura economica spettante a tutti i soggetti mutilati o dichiarati invalidi totali (al 100%) a cui è stata accertata l’impossibilità a deambulare o compiere atti quotidiani e che necessitano per questo di un deambulatore e/o un accompagnatore. Ai sensi dell’art. 1 L. n.508/88 ai fini del riconoscimento ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 13 marzo 2023) Proseguiamo le nostre guide dedicate ai Bonus Disabili. Cos’è l’die chi ne ha diritto? In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere in merito a questa misura, in particolare a chi è destinata, come richiederla e quali sono le novità introdotte per ildi: un aiuto per chi non è autosufficiente Per prima cosa, chiariamo in cosa consiste l’di. Si tratta di una misura economica spettante a tutti i soggetti mutilati o dichiarati invalidi totali (al 100%) a cui è stata accertata l’impossibilità a deambulare o compiere atti quotidiani e che necessitano per questo di un deambulatore e/o un accompagnatore. Ai sensi dell’art. 1 L. n.508/88 ai fini del riconoscimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Diabete tipo 1, scatta il diritto di accompagnamento per bimbi insulino-dipendenti - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - I bimbi diabetici insulino-dipendenti hanno diritto all'accompagnamento Inps… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Diabete, scatta indennità accompagnamento Inps per bimbi 'insulino-dipendent… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Diabete tipo 1, scatta il diritto di accompagnamento per bimbi insulino-dipendenti - SkyTG24 : Diabete tipo 1, scatta il diritto di accompagnamento per bimbi insulino-dipendenti -