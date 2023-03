Incidenti: scontro frontale tra auto e due moto a Monza, morto un sedicenne (Di lunedì 13 marzo 2023) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita e un suo amico di 18 è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Biassono, in provincia di Monza Brianza. I due ragazzi erano a bordo delle loro motociclette, entrambe di cilindrata 125 cc, quando per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un'auto proveniente dal senso inverso, guidata da un giovane di 22 anni. I due ragazzi si erano incontrati per un moto raduno, ma l'ipotesi che stessero correndo per delle gare clandestine sembra al momento poco accreditata dagli investigatori. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che hanno trasportato i due giovani centauri in ospedale: il sedicenne è stato ricoverato in codice rosso al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita e un suo amico di 18 è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Biassono, in provincia diBrianza. I due ragazzi erano a bordo delle lorociclette, entrambe di cilindrata 125 cc, quando per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un'proveniente dal senso inverso, guidata da un giovane di 22 anni. I due ragazzi si erano incontrati per unraduno, ma l'ipotesi che stessero correndo per delle gare clandestine sembra al momento poco accreditata dagli investigatori. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che hanno trasportato i due giovani centauri in ospedale: ilè stato ricoverato in codice rosso al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tp24it : Sicilia. Terribile scontro tra auto e motoape: muore un anziano - PantheonVerona : Ancora incidenti in città. Coinvolti, questa volta, una 68enne, investita e ora in prognosi riservata, e un tassist… - news24_city : Incidenti: scontro nel Barese, muore centauro 17enne - Gh123io : OHH AC MILAN DICON CHE SIAMO TUTTI DEI DELINQUENTI SOLO PERCHÉ CI PIACE FARE INCIDENTI SE CI SARÀ UNO SCONTRO SARÀ… - romi_andrio : RT @RSInews: 'La tragedia poteva essere evitata' - Scontro tra treni in Grecia, parla il neoministro dei Trasporti che promette misure per… -