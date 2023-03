Incidente sul lavoro | operaio di 50 anni muore schiacciato sotto una trave di ferro | il dramma nel Napoletano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Undi 50è mortounadimentre effettuava alcune saldature. L'sulsi è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo , nel comune di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Da stamattina #vigilidelfuoco impegnati a Zelo Buon Persico (LO) lungo la SP16 per un incidente che ha coinvolto un… - TgrRaiCampania : Incidente sul lavoro a Frattaminore (NA). Un operaio di 50 anni ha perso la vita mentre effettuava delle saldature… - SusannaCeccardi : Alla Camera Matteo Piantedosi fa il punto sul naufragio di Cutro e mette a tacere le tante falsità della sinistra!… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Frattaminore (Napoli), incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da trave #incidentesullavoro #13marzo #Napoli… - betman : Ennesimo morto sul lavoro. Un operaio di 50 anni è morto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alc… -

Un operaio di 50 anni è morto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L'lavoro si è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo , nel comune di Frattaminore, in provincia di Napoli.posto si sono recati i Carabinieri della compagnia di Caivano.La regista è arrivatapalcoscenico inseguita da un orso e, nonostante lo spavento (finto) e il piccolodi percorso (è inciampata nel suo abito), ha presentato la categoria dei migliori ...Un operaio di 50 anni è morto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L'lavoro si è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo , nel comune di Frattaminore , in provincia di Napoli .posto si sono recati i Carabinieri della compagnia di Caivano.

Giovane escursionista precipita da un sentiero e muore: l’incidente sul monte di Portofino Genova24.it

È diventato virale sui social il video di questo giovane monegasco che va lungo e si schianta nel tornante Grand Hotel Hairpin (o anche definito Fairmont) del circuito cittadino di Montecarlo. Ecco le ...Un operaio di 50 anni è morto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L'incidente sul lavoro si è verificato nei locali di un'azienda in ...