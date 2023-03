Incidente a Cislago mentre aprono le scuole | è caos

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere un egiziano residente in paese: è stato trasportato a Saronno, ma ha riportato ferite lievi. Considerando i danni ai due veicoli sarebbe potuta andare decisamente peggio.: la videosorveglianza chiarirà la dinamica Notevoli le ripercussioni sulla viabilità, visto che a quell’ora stavano per aprire le. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.