Inattivi Ong ancora contro il governo dopo il naufragio al largo della Libia

(Di lunedì 13 marzo 2023) È polemica tra Alarm Phone e ilitaliano per ildi un barcone di migranti aldelle coste libiche che, finora, ha causato trenta dispersi e 17 persone salvate. La Ong accusa l'Italia di avere ritardato consapevolmente i soccorsi, lasciando morire i naufraghi. "Siamo intervenuti anche se fuori dalla Sar Italiana mentre altri erano", ribatte la Guardia costiera. "Non lasciamo nessuno senza soccorso", aggiunge il ministro degli Esteri Tajani. Ma le opposizioni vanno all'attacco. Per Elly Schlein è una vergogna per l'Italia e per l'Europa. "Non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto", dice la segretaria del Pd.