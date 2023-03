In periferia a Milano una casa di 90 metri quadrati costa quasi 1 milione di euro "ma l'aumento dei prezzi frena" (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI – periferia residenziale nord di Milano (ci abitava Adriano Celentano), via Tarvisio, trilocale di 90 metri quadrati di cui 87 calpestabili, cucina a vista, un bagno, un terrazzo. Prezzo: 995mila euro, vicinissimi al milione, circa diecimila euro al metro quadro. L'annuncio è visibile in questi giorni sul sito Idealista, tra i punti di riferimento per chi cerca casa. Indubbiamente un palazzo di lusso: costruito nel 2019 nel quartiere della Maggiolina–Villaggio dei Giornalisti, noto anche per le sue architetture 'originali', presenta alcune particolarità: palestra condivisa e un “grandissimo e bellissimo giardino condominiale” oltre a “terrazzo con la vista pazzesca su tutta Milano”. Il prezzo colpisce non solo perché non è una ... Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI –residenziale nord di(ci abitava Adriano Celentano), via Tarvisio, trilocale di 90di cui 87 calpestabili, cucina a vista, un bagno, un terrazzo. Prezzo: 995mila, vicinissimi al, circa diecimilaal metro quadro. L'annuncio è visibile in questi giorni sul sito Idealista, tra i punti di riferimento per chi cerca. Indubbiamente un palazzo di lusso: costruito nel 2019 nel quartiere della Maggiolina–Villaggio dei Giornalisti, noto anche per le sue architetture 'originali', presenta alcune particolarità: palestra condivisa e un “grandissimo e bellissimo giardino condominiale” oltre a “terrazzo con la vista pazzesca su tutta”. Il prezzo colpisce non solo perché non è una ...

