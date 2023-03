In pensione un anno prima con la rivoluzione INPS | Chiedi subito di uscire (Di lunedì 13 marzo 2023) Le novità che il Governo e l’INPS hanno in serbo per noi permetterà di far andare la gente in pensione con un anno di anticipo. Le modifiche fatte dall’INPS su Opzione Donna potrebbero permettere alle lavoratrici di andare in pensione con un anno di anticipo nel 2023. Le novità sono state presentate dall’INPS e dal Governo italiano, che si è fermamente opposto alla cancellazione della misura. In pensione con un anno di anticipo – IlovetradingAll’inizio dell’anno sembrava addirittura che Opzione Donna potesse essere eliminata dall’ordinamento delle pensioni italiane per mancanza di fondi disponibili. La notizia ha fatto spaventare un po’ tutte le lavoratrici, che pensavano di aver accesso ad un metodo ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 13 marzo 2023) Le novità che il Governo e l’in serbo per noi permetterà di far andare la gente incon undi anticipo. Le modifiche fatte dall’su Opzione Donna potrebbero permettere alle lavoratrici di andare incon undi anticipo nel 2023. Le novità sono state presentate dall’e dal Governo italiano, che si è fermamente opposto alla cancellazione della misura. Incon undi anticipo – IlovetradingAll’inizio dell’sembrava addirittura che Opzione Donna potesse essere eliminata dall’ordinamento delle pensioni italiane per mancanza di fondi disponibili. La notizia ha fatto spaventare un po’ tutte le lavoratrici, che pensavano di aver accesso ad un metodo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Venom666Z : RT @Ao_estica_zz: QUANTO È IMPORTANTE IL TEMPO DELLA PROPRIA VITA? Lavori 8 ore per vivere 4 Lavori 6 giorni per godertene 1 Lavori 8 ore… - ddoppia2 : @jackson19661 @borghi_claudio @ZioKlint Una volta andata via che cosa ha fatto la Donato? Tra un anno se ne ritorna… - emiliobolles : RT @Anna302478978: Pensionati fuggono in Grecia per una vita più dignitosa Regolamento : residenza in Grecia accredito pensione in una… - MariaLu91149151 : RT @Anna302478978: Pensionati fuggono in Grecia per una vita più dignitosa Regolamento : residenza in Grecia accredito pensione in una… - Tommaso80390298 : RT @Anna302478978: Pensionati fuggono in Grecia per una vita più dignitosa Regolamento : residenza in Grecia accredito pensione in una… -