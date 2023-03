In pellegrinaggio da Sotto il Monte e Concesio per incontrare Papa Francesco (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel sessantesimo anniversario della morte Papa Giovanni XXIII e dell’elezione al Soglio Pontificio di Papa Paolo VI, Sotto il Monte e Concesio, i due paesi che hanno dato i natali ai due papi santi, hanno deciso di organizzare un pellegrinaggio a Roma, dal 2 al 4 giugno 2023, per incontrare Papa Francesco in udienza privata. Sotto il Monte e Concesio, Bergamo e Brescia, nell’anno della Capitale Italiana della Cultura, insieme in un pellegrinaggio per promuovere la conoscenza non solo di due santi, ma due giganti del pensiero del Novecento: a loro dobbiamo la paternità del Concilio, l’impegno davanti al mondo per la pace, l’ardente desiderio di coniugare il Vangelo con ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel sessantesimo anniversario della morteGiovanni XXIII e dell’elezione al Soglio Pontificio diPaolo VI,il, i due paesi che hanno dato i natali ai due papi santi, hanno deciso di organizzare una Roma, dal 2 al 4 giugno 2023, perin udienza privata.il, Bergamo e Brescia, nell’anno della Capitale Italiana della Cultura, insieme in unper promuovere la conoscenza non solo di due santi, ma due giganti del pensiero del Novecento: a loro dobbiamo la paternità del Concilio, l’impegno davanti al mondo per la pace, l’ardente desiderio di coniugare il Vangelo con ...

