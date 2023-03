In Nepal non si potrà più fare trekking da soli (Di lunedì 13 marzo 2023) Per motivi di sicurezza sarà obbligatorio essere accompagnati da una guida ufficiale o unirsi a un gruppo: ma è anche una questione economica Leggi su ilpost (Di lunedì 13 marzo 2023) Per motivi di sicurezza sarà obbligatorio essere accompagnati da una guida ufficiale o unirsi a un gruppo: ma è anche una questione economica

"Ha raccolto reperti proibiti": docente bresciano bloccato in Nepal ... docente 27enne bresciano che di arte vive e fa vivere tanti tra coloro che come lui nutrono questa grande passione, ora si trova in ospedale in Nepal dopo aver rischiato di finire in carcere e non ... Docente di arte bresciano trattenuto in Nepal Un docente bresciano di arte e archeologia è trattenuto in Nepal e non può rientrare in Italia. Si tratta di Tiziano Ronchi , 27enne insegnante dell'Accademia Santa Giulia che secondo il quotidiano Bresciaoggi che ne ha dato notizia, sarebbe accusato di aver ... Tutti i piani di Maersk per dominare la logistica mondiale ... in parte proveniente dal Nepal, questo porto in acque profonde può gestire navi giganti a tariffe più competitive rispetto a Singapore. 'I nostri clienti che vanno a Singapore ci dicono che non ...